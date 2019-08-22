Масштабный пожар на Складской тушат с вертолета

Масштабный пожар на Складской тушат с вертолета
Пожар на Складской. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Административно-складское здание на Складской улице, 6 продолжает полыхать. Тушить масштабное возгорание начали с воздуха.

На место происшествия прилетел вертолет Ми-8. Первую «порцию» воды уже сбросили на горящую постройку, сообщает «Мойка78«.

Ранее справиться с масштабным возгоранием пытались с помощью пожарного поезда, однако его оказалось недостаточно. Общая площадь возгорания, по данным Главного управления МЧС по Петербургу, составляет 4 тыс. кв. метров.

Из здания эвакуировали 200 человек. По непроверенной информации, есть двое пострадавших.

Пожар на Складской. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Сообщение о возгорании поступило в 14:10, примерно в это же врем на Складскую прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 16:14 ранг пожара был повыше до №5.

В ликвидации пожара задействованы по меньшей мере 224 человека и 49 единиц техники.

Ранее сообщалось, что, возгорание произошло на третьем этаже здания.

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