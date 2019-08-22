Пламя на Складской тушат 108 пожарных

Площадь пожара на Складской улице в Петербурге продолжает увеличиваться. Возгорание пытаются ликвидировать несколько пожарных подразделений.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 14:10. Спустя 10 минут на месте уже были спасатели.

Согласно данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на третьем этаже склада. В 14:49 инциденту присвоили повышенный уровень сложности — No3.

Площадь огня выросла до 500 кв. метров. Из здания вывели персонал и посетителей. В тушении пожара задействованы 108 пожарных и 25 единиц техники.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что насторожены масштабом дыма.

Ранее в GazetaSPb сообщали о начале возгорания склада в Невском районе города. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.