На Складской полыхает ангар

На Складской полыхает ангар
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Санкт-Петербурга случился пожар на складе. Все произошло сегодня днем, 22 августа, на Складской улице.

Очевидцы сообщили, что пожарная бригада уже прибыла на место происшествия. Из здания валит черный дым, на фотографиях видно полыхающий огонь.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Едем в центре, видно очень хорошо как дымит», — комментирует пользователь

Люди, которые работают и живут поблизости пишут, что дышать становится затруднительно.

Официальных данных и информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Черной речке. К месту происшествия прибыли реанимация, скорая, пожарные и даже ОМОН. Вокруг аварии собралось много людей, о случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

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