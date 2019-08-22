К месту ДТП на Черной речке прибыли ОМОН, скорая и пожарные

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП. На место происшествия прибыли скорая помощь, реанимация, пожарные и ОМОН.

Все случилось сегодня, 22 августа, около 14:30 на улице Савушкина, рядом с поворотом на Карельский переулок. Судя по опубликованным фото, одна из иномарок «догнала» другую. Впереди стоящая машина сильно пострадала от удара.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Видимо в машине застряли дети. Одного мужика ОМОН повалил и связал», — прокомментировал пользователь.

Под записью также предполагают, что мужчина находится в алкогольном опьянении.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Токсовском шоссе сбили наглого мотоциклиста.