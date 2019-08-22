Дерзкого мотоциклиста сбили на Токсовском шоссе

За прошедшие сутки в Ленобласти произошло 71 ДТП, пострадали 12 человек. Фото: скриншот VK

За прошедшие сутки в Ленобласти произошло 71 ДТП, пострадали 12 человек. Фото: скриншот VK

Участники аварии в Кузьмолово ждут прибытия служб Ленобласти.

ДТП произошло днем в четверг на Токсовском шоссе в Ленобласти. Сейчас участники аварии ждут прибытия служб на место происшествия.

Очевидцы рассказали о дорожной аварии в социальных сетях 22 августа. Мотоциклист столкнулся с автомобилем “ВАЗ” в Кузьмолово. Автор записи в социальной сети рассказал, что байкер обошел его автомобиль справа почти по обочине. Впрочем, это не дает права делать вывод, что именно мотоциклист виноват в произошедшем ДТП.

По предварительной информации, мотоциклист остался жив. На видео, появившемся с места событий, видно, что байкер лежит на асфальте, а вокруг него столпились люди.

За прошедшие сутки в Ленобласти произошло 71 ДТП, пострадали 12 человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в ночном ДТП в Ленобласти пострадали две девочки.