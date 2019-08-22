В ночном ДТП на “Коле” пострадали две девочки

В ночном ДТП на “Коле” пострадали две девочки
Авария произошла на 83 км. + 650 м в 22 часа. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Грузовик при плохой видимости врезался в две легковые машины.

Ночью в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП: грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами на трассе “Кола”.

Авария произошла около 22 часов вечером в среду, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга 22 августа. Грузовик на темной дороге влетел в Nissan, который врезался в Renault, ехавший впереди. Пострадали три человека.

После аварии на место прибыли машины “Скорой помощи”. В больницу Шлиссельбурга увезли трех женщин: одной исполнилось 54 года, второй — 11 лет, а третьей маленькой женщине едва есть 1 год. Все они сидели в Nissan. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Суздальском проспекте произошло массовое ДТП, есть пострадавшие.

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