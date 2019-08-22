На Суздальском проспекте произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали две девочки 2015-го и 2007-го года рождения, а также две женщины. Фото: vk.com/dorinspb

В результате ДТП пострадали две девочки 2015-го и 2007-го года рождения, а также две женщины. Фото: vk.com/dorinspb

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей, четыре человека госпитализированы.

По данным регионального управления ГИБДД РФ, массовая авария произошла на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Художников. Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген» не уступил дорогу встречному автомобилю при выполнении поворота налево, в результате чего столкнулся с легковыми автомобилями «ВАЗ-2107» и «Датсун».

В результате ДТП пострадали две девочки 2015-го и 2007-го года рождения, а также две женщины. Все они находились в салоне «Датсун». Пострадавших госпитализировали.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге не могут найти виновного в ДТП с четырьмя пострадавшими. С момента аварии прошло 12 дней, а неосторожного водителя до сих пор ищут.