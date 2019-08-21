В Петербурге не могут найти виновного в ДТП с четырьмя пострадавшими

Пострадавшим в серьезной ДТП до сих пор некому предъявить претензии Фото: https://pixabay.com

Пострадавшим в серьезной ДТП до сих пор некому предъявить претензии Фото: https://pixabay.com

С момента аварии прошло 12 дней, а неосторожного водителя до сих пор ищут.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавшим в серьезной ДТП до сих пор некому предъявить претензии по поводу полученных травм и лечения. Спустя почти две недели виновного так и не удалось задержать – в уголовном деле нет подозреваемого, но сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски.

Напоминаем, что все произошло еще 9 августа на перекресте Ленинского и улицы Десантников. Участниками стали два автомобиля – «Кия» и «Хендай». Из-за их столкновения «корейка» выкинуло на тротуар, где стояли люди. Их госпитализировали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Мурманское шоссе перекрыто из-за ночного ДТП. В результате аварии водитель большегруза получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.