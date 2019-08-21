Мурманское шоссе перекрыто из-за ночного ДТП

Мурманское шоссе перекрыто из-за ночного ДТП
ДТП случилось еще ночью. Фото: https://vk.com/spb_today

Несмотря на то, что авария произошла еще около 12 часов назад, машины до сих пор не могут проехать.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на подъезде к заправке «ПТК» по Мурманскому шоссе невозможно проехать из-за ночной аварии.

«Оперативно работают…»,

— иронизирует один из пользователей под постом о перекрытом движении.

Все случилось ближе к трем часам ночи во Всеволожском районе на 19 километре ФАД «Кола». Там столкнулись грузовой автомобиль «КАМАЗ» и «Рено». В результате водитель большегруза получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая.

«Месяц назад тут было абсолютно такое же ДТП, даже цвета машин те же самые», — комментирует пользователь.

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