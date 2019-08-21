Мурманское шоссе перекрыто из-за ночного ДТП

Несмотря на то, что авария произошла еще около 12 часов назад, машины до сих пор не могут проехать.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на подъезде к заправке «ПТК» по Мурманскому шоссе невозможно проехать из-за ночной аварии.

«Оперативно работают…»,

— иронизирует один из пользователей под постом о перекрытом движении.

Все случилось ближе к трем часам ночи во Всеволожском районе на 19 километре ФАД «Кола». Там столкнулись грузовой автомобиль «КАМАЗ» и «Рено». В результате водитель большегруза получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая.

«Месяц назад тут было абсолютно такое же ДТП, даже цвета машин те же самые», — комментирует пользователь.