На пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Участниками инцидента стали два легковых автомобиля.

Все произошло сегодня в районе 12 часов дня на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что на место происшествия прибыли реанимация и пожарные.

«Месяц назад тут было абсолютно такое же ДТП, даже цвета машин те же самые», — комментирует пользователь.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Гражданском проспекте на пешеходном переходе сбили детей. За рулем автомобиля была 79-летняя пенсионерка. Она управляла «Волгой».