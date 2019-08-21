Пенсионерка на “Волге” сбила детей на переходе Гражданского

Пенсионерка на “Волге” сбила детей на переходе Гражданского
Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Одиннадцатиклассница провожала младшего брата на тренировку.

Пенсионерка за рулем ГАЗ 24, известном как “Волга”, сбила школьников на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла утром во вторник, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 августа. Машина наехала на несовершеннолетних пешеходов на нерегулируемом переходе у дома 110 на Гражданском проспекте.

Под колеса машины 79-летней жительницы Санкт-Петербурга попали третьеклассник и его 17-летняя сестра, которая провожала мальчика на тренировку. Причины наезда неизвестны. Пользователи соцсетей считают, что в таком преклонном возрасте лучше не садиться за руль.

Ранее GazetaSPb сообщила, что после аварии в Металлострое пострадали два ребенка.

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