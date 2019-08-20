После аварии в Металлострое госпитализировали двух детей

Мальчик и девочка получили травмы средней тяжести. Их доставили в больницу.

Все случилось сегодня, 20 августа, в Колпинском районе в Металлострое. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на улице Дорога, там столкнулись два автомобиля во вторник днем. По предварительным данным, «Хендай» пытался обогнать «Ренаулт», но неудачно – в результате пострадали два ребенка. В больницу госпитализировали 14-летнего мальчика и двухлетнюю девочку. У детей обнаружили травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что полиция задержала водителя после смерти 16-летней велосепедистки в Ленинградской области. Водитель Volkswagen, по предварительным данным, наехал на велосипедистку 2003 года рождения. Оказать ей помощь медики не успели, девочка скончалась от полученных травм.