Полиция задержала водителя после смерти 16-летней велосепедистки в Ленобласти

Девочка на велосипеде скончалась после столкновения с авто. Скриншот: Управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Девочка на велосипеде скончалась после столкновения с авто. Скриншот: Управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла 19 августа на седьмом километре автодороги «Городец — Конезерье». Водитель Volkswagen, по предварительным данным, наехал на велосипедистку 2003 года рождения. Оказать ей помощь медики не успели, девочка скончалась от полученных травм.

Автомобилист с места аварии скрылся, после чего был объявлен в розыск.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП произошло после девяти часов вечера. Девочка в момент аварии, как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ехала по краю проезжей части.