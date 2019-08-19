В Ленобласти девочка на велосипеде угодила под колеса автомобиля

Подросток скончалась от серьезности полученных травм. Ей не успели помочь врачи.

Все случилось поздно вечером 19 августа в Лужском районе Ленинградской области на трассе Городец – Конезерье. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Авария произошла после девяти часов вечера. Ее участниками стали «Фольксваген» и велосипедистка – девочка ехала по краю проезжей части, когда случилось ДТП. Машина наехала на 16-летнюю, потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Медики не успели оказать ей помощь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Личность водителя, сбившего ребенка, установить не удалось.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Октябрьской образовалась пробка из-за врезавшегося в столб автомобиля. По предварительным данным, водитель иномарки не смог справиться с управлением из-за лопнувшего на ходу колеса и въехал в фонарный столб. Он упал прямо на автомобиль, но, к счастью, сидевшему за рулем удалось спастись – он выбрался из машины целым и невредимым и отказался от помощи врачей.