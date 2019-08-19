На Октябрьской образовалась пробка из-за врезавшегося в столб автомобиля

Водитель машины остался цел и ему даже не стали вызывать карету скорой помощи.

Все случилось сегодня, 19 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Октябрьской набережной недалеко от Володарского моста.

По предварительным данным, водитель иномарки не смог справиться с управлением из-за лопнувшего на ходу колеса и въехал в фонарный столб. Он упал прямо на автомобиль, но, к счастью, сидевшему за рулем удалось спастись – он выбрался из машины целым и невредимым и отказался от помощи врачей.

Сейчас на участке дороги образовался затор – объехать ДТП можно только по одной полосе, так что намечается пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в больнице скончалась пассажирка, выпавшая из автобуса на ходу. На протяжении трех недель врачи боролись за ее жизнь, однако 16 августа она умерла.