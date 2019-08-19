В больнице скончалась пассажирка, выпавшая из автобуса на ходу

Несмотря на старания медиков, скончалась 55-летняя пассажирка выпавшая из автобуса на ходу на Московском шоссе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Несмотря на старания медиков, скончалась 55-летняя пассажирка выпавшая из автобуса на ходу на Московском шоссе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербурженка, которая 27 июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Петербурга, скончалась в больнице от полученных травм.

В понедельник, 19 августа, стало известно, что в петербургском медучреждении, несмотря на старания медиков, скончалась 55-летняя пассажирка выпавшая из автобуса на ходу на Московском шоссе. На протяжении трех недель врачи боролись за ее жизнь, однако 16 августа она умерла.

Согласно данным регионального главка МВД России, правоохранительные органы возбудили в отношении водителя автобуса уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Происшествие случилось 27 июля. Женщина нажала на кнопку аварийного открытия дверей во время движения, после чего автобус резко затормозил. Пострадавшая не удержалась и упала в образовавшийся дверной проем.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербурженка, выпавшая из автобуса, госпитализирована в тяжелом состоянии.