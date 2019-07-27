Петербурженка, выпавшая из автобуса, госпитализирована в тяжелом состоянии

В субботу вечером, 27 июля, неподалеку от дома 12 по Московскому проспекту в Московском района Санкт-Петербурга была травмирована 54-летняя женщина.

По предварительной информации, пострадавшая находилась в салоне автобуса, водитель которого начал движение, забыв предварительно закрыть дверь. В результате этого пассажирка выпала из автобуса и была травмирована.

На данный момент женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 20-летний участник военно-морского парада найден мертвым в одном из отелей Санкт-Петербурга. Тело молодого военнослужащего Балтийского флота обнаружила горничная в номере отеля.