Молодой участник военно-морского парада найден мертвым в отеле

Сотрудники отеля сообщили полиции о смерти юноши 27 июля около часа дня. Фото: pixabay

Сотрудники отеля сообщили полиции о смерти юноши 27 июля около часа дня. Фото: pixabay

20-летнего военнослужащего Балтийского флота обнаружили мертвым в номере отеля в Петербурге.

Тело 20-летнего контрактника обнаружила горничная отеля AKYAN St.Petersburg, позиционирующего себя как самый романтический отель Петербурга, передает «Фонтанка.ру».

Сотрудники отеля сообщили полиции о смерти юноши 27 июля около часа дня. Известно, что погибший оставил послание, которое сейчас изучают правоохранительные органы. Администрация отеля отказалась давать комментарии.

По данным «Фонтанки.ру», молодой человек числился в списках личного состава Балтийского флота. Малый ракетный корабль «Советск» матроса заявлен замыкающим парадный строй в акватории Невы, который пройдет в честь Дня ВМФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возле парадной в Красносельском районе найдено тело женщины со сломанной шеей. Местный житель обнаружил тело женщины напротив подъезда жилого дома на улице Отважных в Петербурге.