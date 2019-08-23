В Индиане мужчина после разрыва расчленил и съел возлюбленную

Мужчина убил женщину, а потом съел ее сердце и мозг.Фото: pixabay.com

Мужчина убил женщину, а потом съел ее сердце и мозг.Фото: pixabay.com

Ему грозит пожизненное заключение за жестокое убийство и каннибализм.

Об этом стало известно 22 августа, обо всем сообщает Тhe Louisville Courier-Journal. Все случилось в городе Джефферсонвилль штата Индиана еще пять лет назад. 46-летняя женщина рассталась с партнером, что не устроило мужчину. Он ворвался в дом к бывшей возлюбленной и изнасиловал ее. После обвиняемый нанес 25 ударов ножом, расчленил тело и съел сердце и мозг погибшей.

Спустя три года расследования врачи признали подозреваемого невменяемым, но он прошел лечение в психиатрической больнице и готов отвечать за свои поступки. Обвинение согласно не приговаривать мужчину к смертной казне, если защита не станет ссылаться на его безумие.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подозреваемую девочку-каннибала из Сочи переведут на домашнее обучение.

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