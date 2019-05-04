Подозреваемую девочку-каннибала из Сочи переведут на домашнее обучение

На Кубани дети испугались учиться вместе с 12-летней девочкой из Сочи – фигуранткой уголовного дела, где квартиранты убили и съели хозяина своей съемной квартиры.

Ученики рассказали, что девочка пугала их страшными обстоятельствами своей биографии. Родители взбунтовались и потребовали перевести девочку на домашнее обучение, чтобы е подвергать своих детей опасности.

Девочка была возможной участницей страшного уголовного дела, связанного с убийством и расчленением молодого человека в Ленинградской области.

После скандала подросток должна была лечиться в психиатрическом диспансере, однако была отправлена в интернат, чьи воспитанники проходят обучение в обычной общеобразовательной школе.

Напомним, убийство 21-летнего парня произошло в одном из населенных пунктов в Ленобласти. У него арендовали жилье 12-летняя девочка и ее 22-летний друг. По версии следствия, после убийства они съели молодого человека, его останки нашли на сковороде и в печке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Девочка из-за несовершеннолетия проходила по делу в качестве свидетеля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что каннибал, который частично съел жителя Ленобласти, скончался в больнице.