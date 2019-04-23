Каннибал, который частично съел жителя Ленобласти, скончался в больнице

По версии следствия, погибший мужчина приютил не только каннибала, но и его подельницу — 12-летнюю жительницу Сочи.

Именно тогда молодой человек 22 лет и его подруга, по версии следствия, решили таким жестоком образом расправиться над гостеприимным хозяином. Инцидент произошел в поселке Новинка, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в ночь 2 на 3 октября 2018 года молодой человек совместно с 12-летней жительницей Сочи расчленили и частично съели 21-летнего жителя указанного поселка. После происшествия мужчину поместили в изолятор “Новые Кресты”, там у него зафиксировали асфиксию, и он впал в кому. Подозреваемого в каннибализме перевезли в областную больницу имени Гааза регионального УФСИН. А в начале февраля перевели в петербургскую больницу, где он скончался.

Следователи сообщают, что в деревне Новинка было обнаружено расчлененное тело местного жителя. У него не было конечностей и головы. Рядом с обезображенным трупом находилась сковорода.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двенадцатилетняя подруга каннибала встретит Новый год в психиатрической больнице Петербурга.