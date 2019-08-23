Судимый петербуржец хранил дома огромное количество оружия и боеприпасов

Судимый петербуржец хранил дома огромное количество оружия и боеприпасов
Мужчина хранил и распространял оружие и боеприпасы. Фото: pixabay.com

У него все изъяли, а также возбудили уголовные дела из-за незаконного хранения.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в УМВД России по Кировскому районе Петербурга. Обыск изначально проходил в квартире в Огородном переулке у другого мужчины, у него нашли патроны.

В ходе расследования удалось выяснить, что он связан с гражданином, который занимается незаконной продажей оружия и боеприпасов. Личность поставщика быстро установили, дома у ранее судимого петербуржца нашли то, что искали – пистолеты, автомат, патроны и банку с порохом.

15 лет назад обвиняемый отсидел за то же преступление и вот – попался снова. В отношении него завели несколько уголовных дел. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что задержан один самых крупных в мире торговцев оружием. Основные обвинения: поставка оружия в Ливию, Пакистан, Иран и Чад. В поимке Месье участвовали бельгийские, французские и португальские правоохранительные органы.

боеприпас незаконное хранение оружия оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нижегородцам польстило предложение Валуева установить экопункты в ...
В Петербурге поймали трех автоугонщиков
МКБ подвел итоги интеграции банка «Советский»
Житель Луги выстрелил из ружья, чтобы разогнать компанию под окнами
В Петербурге стали покупать меньше новых автомобилей
В Пулково накажут водителей за парковку в районе поворота у пассажирского ...
Членов преступной группы осудили за квартирные кражи в Петербурге
У мужчины похитили 3,8 тыс евро в ресторане на Тепловозной