Судимый петербуржец хранил дома огромное количество оружия и боеприпасов

У него все изъяли, а также возбудили уголовные дела из-за незаконного хранения.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в УМВД России по Кировскому районе Петербурга. Обыск изначально проходил в квартире в Огородном переулке у другого мужчины, у него нашли патроны.

В ходе расследования удалось выяснить, что он связан с гражданином, который занимается незаконной продажей оружия и боеприпасов. Личность поставщика быстро установили, дома у ранее судимого петербуржца нашли то, что искали – пистолеты, автомат, патроны и банку с порохом.

15 лет назад обвиняемый отсидел за то же преступление и вот – попался снова. В отношении него завели несколько уголовных дел. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что задержан один самых крупных в мире торговцев оружием. Основные обвинения: поставка оружия в Ливию, Пакистан, Иран и Чад. В поимке Месье участвовали бельгийские, французские и португальские правоохранительные органы.