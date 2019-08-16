Задержан один самых крупных в мире торговцев оружием

Жак Месье предстанет перед судом в Португалии.

Сегодня предстанет перед судом один из крупнейших поставщиков оружия в мире Жак Месье. Задержали преступника 14 августа, как сообщает Коммерсант. Основные обвинения: поставка оружия в Ливию, Пакистан, Иран и Чад. В поимке Месье участвовали бельгийские, французские и португальские правоохранительные органы.

По данным газеты Le Soir Жак Месье был дважды осужден за последние годы: в 2017 и 2018 годах. В деле фигурировали обвинения в незаконной поставке огнестрельного оружия, боеприпасов, танков, вертолетов и военных самолетов в странах, на территории которых происходили боевые действия или было объявлено военное положение. Также обвиняемого признали виновным в участии в преступной группировке.

Затем преступник бежал в Португалию. Был выдан международный ордер на арест торговца. И по запросу Бельгии, которая требовала его экстрадиции, обвиняемый был задержан.

Различные СМИ подчеркивают, что ни один вооруженный конфликт с 1984 года не прошел без участия Жака Месье.

Ранее GazetaSPB сообщила о перестрелке в Петербурге.