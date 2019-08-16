В Петербурге произошла перестрелка

На месте происшествия идут работы. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На месте происшествия идут работы. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Есть пострадавшие.

Сегодня 16 августа в Санкт-Петербурге произошла перестрелка на базе Салова. Неизвестные открыли огонь на территории оптового рынка на Софийской 6. Количество участников и пострадавших на данный момент неизвестно.

Как сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», соответствующие службы уже выехали на место происшествия и уточняют детали.

Как видно на фото, прикрепленным к записи сообщества, территорию оградили и на ней дежурит полицейская машина.

Пользователи соцсетей в комментариях шутят о «Бандитском Петербурге».

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