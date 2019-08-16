Во Всеволожске погиб 28-летний байкер

В ночь на 16 августа в городе Всеволожске мотоциклист не справился с управление и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.

В пятницу, 16 августа, около 00:05 возле дома 36 по Первомайскому проспекту во Всеволожске произошла смертельная авария. Водитель 1991 года рождения, управляя мотоциклом марки Motoland 250, на котром не было государственного регистрационного знака, не справился с управлением и влетел в дерево. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району.

В результате ДТП 28-летний мотоциклист погиб на месте от полученных травм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сеть попало видео с моментом наезда мотоциклиста на пешехода на Макарова. Авария произошла на набережной Макарова. Участниками стали пешеход и мотоциклист, все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Мужчина угодил под колеса байка и получил травмы, а мотоциклист решил уехать, пока не вызвали спецслужбы.