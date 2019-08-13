В сеть попало видео с моментом наезда мотоциклиста на пешехода на Макарова

После инцидента байкер скрылся с места происшествия.

Все случилось еще 10 августа, но ролик выложили в интернет только сегодня, во вторник. Пост разместили участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на набережной Макарова у дома номер шесть. Участниками стали пешеход и мотоциклист, все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Мужчина угодил под колеса байка и получил травмы, а мотоциклист решил уехать, пока не вызвали спецслужбы. Личность водителя до сих пор не установлена, сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в инциденте.

Напоминаем, что байкеры довольно часто становятся участниками аварий, так что мотоциклистам и пешеходам стоит быть осторожнее.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Ленинском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительным данным, байкер ехал на большой скорости, в результате чего врезался в бетонную ограду. Мужчине вызвали медиков, на место уже прибыла реанимация.