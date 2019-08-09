На Ленинском в ДТП пострадал мотоциклист

На Ленинском в ДТП пострадал мотоциклист
Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчине вызвали карету скорой помощи, так как он получил травмы.

Все случилось сегодня вечером, 9 августа, в Красносельском районе. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Патриотов. По предварительным данным, байкер ехал на большой скорости, в результате чего врезался в бетонную ограду. Мужчине вызвали медиков, на место уже прибыла реанимация.

«Мотоциклист врезался в вновь положенное ограждение из бетонных плит»,

– поделился автор поста.

Пока что о состоянии байкера ничего не сообщается. Никаких официальных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что юный петербуржец угодил под колеса поезда. Согласно официальным данным, молодой человек переходил железную дорогу, когда к станции Ручьи подъезжал поезд. Подросток не отреагировал на звуковой сигнал, который подал машинист, а экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

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