Членов преступной группы осудили за квартирные кражи в Петербурге

Членов преступной группы осудили за квартирные кражи в Петербурге
Злоумышленники попадали в квартиры, открыв двери отмычкой. Фото: pixabay.com

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Сакена Байдаулетова и Тимура Молдашева. Их обвиняют в серии квартирных краж.

Согласно материалам дела, мужчины действовали зимой 2018 года по предварительному сговору, сообщает прокуратура Петебурга.

Байдаулетов и Молдашев долго наблюдали за квартирами, которые хотели ограбить. Точкой слежения были выбраны окна соседних домов.

В квартиры злоумышленники попадали, вскрыв замки отмычкой. Во время краж они общались по телефону с использованием кодовых слов.

Всего с января по февраль мужчины украли имущество на более чем 570 тыс. рублей.

Суд приговорил Байдаулетова к 5 годам в исправительной колонии общего режима. Молдашева ждут 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестный похитил около 120 тыс. рублей из магазина «Связной».

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Членов преступной группы осудили за квартирные кражи в Петербурге
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