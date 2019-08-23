Мужчина с пистолетом украл из «Связного» на Комендантском 120 тысяч

В момент ограбления в магазине находились две молодые сотрудницы. Фото: flickr.com

В момент ограбления в магазине находились две молодые сотрудницы. Фото: flickr.com

В Приморском районе Петербурга неизвестный обчистил салон связи «Связной» на Комендантском проспекте. Из магазина он забрал около 120 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 22 августа. Около 17:17 в салон связи вошел худощавый мужчина в черной одежде и черной кепке.

Достав предмет, похожий на пистолет, он угрозами завладел деньгами — 118 тыс. 249 рублей наличкой. Сумма хранилась в подсобном помещении. Магазин готовился к инкассации.

В этот момент в «Связном» находились две двадцатилетние сотрудницы — менеджер по продажам и заместитель директора.

Злоумышленник совершил задуманное за две минуты. Уже в 17:19 он скрылся. Физической охраны в магазине нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на улице Типанова в Петербурге двое неизвестных украли деньги в интим-салоне.