На Типанова ограбили интим-салон

На Типанова ограбили интим-салон
Женщину ограбили в интим-салоне. Фото: pixabay.com

Двое неизвестных обчистили интим-салон на улице Типанова в Московском районе Петербурга. Злоумышленники вынесли 85 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 17 августа. Однако, на то чтобы решиться рассказать полицейским о случившимся, заявительнице потребовалось около недели.

Женщина, род деятельности которой не установлен, сообщила, что неизвестные в интим-салон попали под видом клиентом. Мужчины вошли в помещение, а затем, угрожая электрошокером, похитили 85 тыс. рублей.

С места происшествия злоумышленники скрылись.

Интим-салон расположен в съемной квартире одного из домов на улице Типанова. Имя владельца пока не установлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе злоумышленник пытался украсть алкоголь и упаковку семечек в магазине на Заневском проспекте.

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