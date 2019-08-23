На Типанова ограбили интим-салон

Двое неизвестных обчистили интим-салон на улице Типанова в Московском районе Петербурга. Злоумышленники вынесли 85 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 17 августа. Однако, на то чтобы решиться рассказать полицейским о случившимся, заявительнице потребовалось около недели.

Женщина, род деятельности которой не установлен, сообщила, что неизвестные в интим-салон попали под видом клиентом. Мужчины вошли в помещение, а затем, угрожая электрошокером, похитили 85 тыс. рублей.

С места происшествия злоумышленники скрылись.

Интим-салон расположен в съемной квартире одного из домов на улице Типанова. Имя владельца пока не установлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе злоумышленник пытался украсть алкоголь и упаковку семечек в магазине на Заневском проспекте.