Петербуржец пытался ограбить гипермаркет на Заневском

Петербуржец пытался ограбить гипермаркет на Заневском
Мужчину задержали. Фото: Pixabay

Он хотел вынести из магазина со спиртным напитком и упаковку семечек, но его остановили.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщили в УВО войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти. В тексте сказано, что все случилось в Красногвардейском районе в гипермаркете на Заневском проспекте. 53-летний мужчина пришел в торговый зал, взял бутылку алкоголя и пачку семечек, но не хотел платить. Сотрудники гипермаркета вызвали наряд, сотрудники Росгвардии задержали грабителя. При себе у петербуржца были с собой два ножа, гильзы и набор для изготовления патронов.

Если изначально его уличили в попытке ограбить магазин, то теперь на него возбудили уголовное дело о хранении взрывчатых веществ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину. У дома №1 неизвестные напали на 40-летнего мужчину и отобрали у него сумку, деньги и мобильный телефон. После чего скрылись.

гипермаркет незаконное хранение ограбление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выпустили простой и понятный буклет о тарифах
После аварии в Металлострое госпитализировали двух детей
Жители Петроградки обратились в прокуратуру после замены исторических дверей
Намыв Васильевского острова пойдёт с молотка
Россия не станет отвечать Финляндии тем же
Валенок-рекордсмен отправится в путешествие по Ленинградской области
На развязке КАД с дорогой «Петербург — Матокса» на год ...
Слухи о «тяжёлом состоянии» Марка Захарова опровергли — но ...