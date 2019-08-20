Петербуржец пытался ограбить гипермаркет на Заневском

Он хотел вынести из магазина со спиртным напитком и упаковку семечек, но его остановили.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщили в УВО войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти. В тексте сказано, что все случилось в Красногвардейском районе в гипермаркете на Заневском проспекте. 53-летний мужчина пришел в торговый зал, взял бутылку алкоголя и пачку семечек, но не хотел платить. Сотрудники гипермаркета вызвали наряд, сотрудники Росгвардии задержали грабителя. При себе у петербуржца были с собой два ножа, гильзы и набор для изготовления патронов.

Если изначально его уличили в попытке ограбить магазин, то теперь на него возбудили уголовное дело о хранении взрывчатых веществ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину. У дома №1 неизвестные напали на 40-летнего мужчину и отобрали у него сумку, деньги и мобильный телефон. После чего скрылись.