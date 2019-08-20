На Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину

На Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В Кировском районе Санкт-Петербурга трое злоумышленников избили и ограбили гражданина. В результате инцидента мужчина был госпитализирован.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в понедельник, 19 августа. На улице Генерала Симоняка у дома №1 трое неизвестных напали на 40-летнего мужчину и отобрали у него сумку, деньги и мобильный телефон. После чего скрылись.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, мужчину увезли медсотрудники в состоянии средней тяжести.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются розыском злоумышленников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у одного из домов на улице Корыленко неизвестные напали на гражданина. В результате случившегося его увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии. Лица нападавших не установлены.

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