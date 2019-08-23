В Петербурге поймали трех автоугонщиков

Мужчина похищали иномарки премиум-класса в разных районах города.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем GazetaSPb рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось пресечь деятельность группы автоугонщиков. В похищении машин подозреваются три петербуржца от 28 до 37 лет. При себе они носили замки зажигания автомобилей. Один из подозреваемые ранее был судим.

По предварительным данным, именно они угнали три машины в период со 2 июля по 15 августа: «Ниссан Мурано» с Якорной улицы, «Лексус ES250» с улицы Федора Абрамова и «Инфинити QX60» с улицы Ушинского.

На данный момент на петербуржцев заверил уголовные дела из-за краж. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидентов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что неудавшегося угонщика Toyota приговорили к пяти годам «строгача».