Неудавшегося угонщика Toyota приговорили к пяти годам «строгача»

Приморский районный суд вынес приговор по делу Артёма Шимко. Его обвиняют в попытке угнать автомобиль Toyota.

Мужчину приговорили к пяти годами и одному месяцу в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, ночью в ноябре 2018 года Шимко по предварительному сговору попытался угнать Toyota Land Cruiser 200 на одной из улиц Приморского района. Мужчина разбил заднее стекло пассажирской двери, затем запустил двигатель и начал движение.

Однако похитить автомобиль не удалось. Двигатель машины был заблокирован сигнализацией. Сообщники Шимко попытались отбуксировать машину, но не вышло.

Шимко был задержан при попытке скрыться с места преступления. Свою вину он отрицал.

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