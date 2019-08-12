Угонщики Range Rover Sport за 4 млн покатались и бросили его в лесу

В автомобиле выбито стекло и поменяны номера. Фото: pixabay.com

В автомобиле выбито стекло и поменяны номера. Фото: pixabay.com

Угонщики белого автомобиля Range Rover Sport бросили его в лесу Ленинградской области. Иномарка за четыре миллиона рублей была обнаружена сегодня, 12 августа, в поселке Сойкино.

Автомобиль 2016 года выпуска пропал с Дунайского проспекта больше недели назад, 3 августа.

Как сообщает «Цезарь Сателлит», у машины было разбито стекло задней двери, заводили ее угонщики без ключа. Кроме того новые водители успели поменять номера на московские.

Преступники скрылись с места происшествия, информации о них еще нет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что молодой угонщик врезался в полицейскую машину. ДТП произошло в Санкт-Петербурге на проспекте Народного ополчения. Угнанную машину заметили около часа ночи. Злоумышленник угнал «Жигули».