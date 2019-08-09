Молодой угонщик врезался в полицейский “Патриот” на Народного ополчения

Молодой угонщик врезался в полицейский “Патриот” на Народного ополчения
Задержан ранее судимый 19-летний житель Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Сотрудники ДПС заметили “Жигули” на автозаправке в час ночи.

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который угнал “Жигули”. Петербуржец пытался скрыться, но устроил ДТП.

Сотрудники ДПС патрулировали Кировский район Петербурга и около часа ночи заметили ВАЗ, который стоял на автозаправке на проспекте Народного ополчения, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 9 августа. Машину проверили по базе данных и выяснили, что автомобиль числится в списке угнанных машин.

Водитель “Жигулей” решил скрыться, как только заметил полицейских. Его водительских качеств не хватило на, чтобы уехать от правосудия: ВАЗ врезался в полицейский “Патриот”. Задержан 19-летний житель Санкт-Петербурга, раньше его уже судили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила подробности ДТП у Кантемировского моста.

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