Стали известны подробности ДТП у Кантемировского моста

В результате ДТП в Выборгском районе Петербурга пострадали четыре человека, из них три девочки 2003 года рождения.

Авария произошла в четверг вечером, 8 августа, возле дома 53 по Выборгской набережной. По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2143» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. После чего иномарка врезалась в автокран, которым управлял шофер 1989 года рождения, и в «КамАЗ», им управлял водитель 1966 года рождения. В результате аварии Hyundai Solaris загорелся. Toyota Prado, пытаясь уйти от столкновения с автокраном, протаранила фонарный столб.

В ДТП пострадали водитель Hyundai и его пассажиры — три шестнадцатилетние девочки. Пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобиль загорелся в результате ДТП перед Кантемировским мостом.