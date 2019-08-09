Автомобиль загорелся в результате ДТП перед Кантемировским мостом

Автомобиль загорелся в результате ДТП перед Кантемировским мостом
Скорее всего, ДТП было спровоцировано ливнем. Фото: vk.com/spb_today

На Выборгской набережной произошло массовое ДТП с участием шести машин.

Вечером 8 августа в Выборгском районе Петербурга произошло страшное ДТП. Автомобили растянулись от встречной полосы до тротуара. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Скорее всего, ДТП было спровоцировано мокрой дорогой после ливня, из-за которого на дороге столкнулись несколько автомобилей, после чего один из автомобилей загорелся.

«6 машин. Только что проезжал. Одну потушили», — пишет пользователь в комментариях.

На видеозаписи также видно, что у «Жигулей» сильно смят капот и выбито ветровое стекло и свернуты колеса.

Видео: vk.com/spb_today

«Все были живы, но у многих шоковое состояние… Больше всех досталось девочкам в солярисе… Парень из четверки выбрался сам… А ещё в крузаке, кажется, был ребенок, но с ним тоже, вроде, все в порядке», — рассказывает очевидец.

Обстоятельства аварии выясняются. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очевидцы рассказали о серьезном ДТП на мосту Бетанкура.

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Автомобиль загорелся в результате ДТП перед Кантемировским мостом
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