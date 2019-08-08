Очевидцы рассказали о серьезном ДТП на мосту Бетанкура

Автолюбители жалуются на пробки, которые усугубляют плохие погодные условия.

Все случилось сегодня вечером, 8 августа. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на мосту Бетанкура у выезда на улицы Ждановская. ДТП назвали «серьезным», но почему – не уточнили. Участниками инцидента стало несколько автомобиль – один из них хорошо виден на снимках. Не сообщается, есть ли пострадавшие, но водителей предупреждают о затрудненном движении – объезжать место происшествия приходится по одной полосе.

Пробки в Санкт-Петербурге вызваны не только авариями, но и ливнями – некоторые дороги затоплены, так что водителям приходится «переплывать» их.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в центре Петербурга машина реанимации угодила в аварию. Всех пациентов уже отвезли в больницу на другом автомобиле.