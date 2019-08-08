В центре Петербурга машина реанимации угодила в аварию

В центре Петербурга машина реанимации угодила в аварию
Фото: https://vk.com/spb_today

Всех пациентов уже отвезли в больницу на другом автомобиле.

Все случилось сегодня вечером, 8 августа, на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уверяют, что участниками аварии стали «Мерседес» и машина реанимации. В этот момент медики везли в больницу больных – им пришлось вызывать другой автомобиль. Как именно все произошло – не уточняется. Судя по кадрам, которые выложили в сеть, машины получили повреждения, а есть ли пострадавшие пока не сообщили.

Из-за ДТП на перекрестке образовалась пробка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, два водителя погибли в ДТП на КАД Петербурга. Три легковых автомобиля столкнулись у Колтушского шоссе. Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства аварии. Движение по КАД пришлось временно ограничить.

дтп реанимация
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В центре Петербурга машина реанимации угодила в аварию