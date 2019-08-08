Два водителя погибли в ДТП на КАД Петербурга

Три легковых автомобиля столкнулись у Колтушского шоссе.

Три автомобиля столкнулись на внешнем кольце КАД Санкт-Петербурга. Погибли два человека.

Авария произошла на 96-ом км днем в четверг 8 августа недалеко от Колтушского шоссе. В третьем ряду столкнулись Hyundai и Volkswagen, затем в них влетела Mazda, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 августа. Водители Hyundai и Volkswagen погибли на месте, а одна из пассажирок получила травмы.

Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства аварии. Движение по КАД пришлось временно ограничить.

За прошедший день в Петербурге произошло 338 ДТП, пострадали 11 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после ДТП с бетономешалкой на КАД Санкт-Петербурга погиб водитель легковой машины.