BMW попал под бетономешалку на КАД Петербурга

Автомобиль ехал с "КАМАЗом" в одном направлении. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Автомобиль ехал с "КАМАЗом" в одном направлении. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Неизвестный мужчина примерно 30 лет скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга. На 88-ом км внутреннего кольца легковой автомобиль попал под “КАМАЗ”.

Авария произошла перед развязкой с Ропшинским шоссе, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 августа. Автомобиль BMW ехал с автобетоносмесителем в одном направлении, но задел грузовой автомобиль.

За рулем иномарки сидел мужчина примерно 30 лет, его личность пока не удалось установить, он погиб на месте столкновения. “КАМАЗом” управлял 20-летний молодой человек. Сейчас инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга устанавливают детали аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге Lada пробила металлическое ограждение и вылетела к метро “Технологический институт».