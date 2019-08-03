Lada пробила ограждение и вылетела ко входу на “Технологический институт”

На месте уже работают несколько экипажей ДПС. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

На месте уже работают несколько экипажей ДПС. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

На место приехали две машины “Скорой помощи”, но никто серьезно не пострадал.

Автомобиль LADA пробил металлическое ограждение и вылетел на тротуар на Московском проспекте. На место приехали две машины скорой помощи — но по предварительной информации, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Хотя мог — автомобиль стоит прямо у выхода из метро “Технологический институт”. На месте уже работают несколько экипажей ДПС.

Причины ДТП неизвестны: в Санкт-Петербурге сегодня дождливо, автомобиль могло занести на мокром асфальте. Машина не мешает проезду перекрестка, так как полностью оказалась на тротуаре. На дорогах Санкт-Петербурга свободно: показатель “Яндекс.Пробок” — 2 балла из 10.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что угонщика полицейской машины задержали в центре Петербурга.