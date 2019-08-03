Угонщика полицейской машины задержали в центре Петербурга

Угонщика полицейской машины задержали в центре Петербурга
Мужчина догнал эвакуатор на машине ДПС и пересел в свой Logan. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Мужчине не понравилось, что его машину эвакуировали и он решил его догнать.

Полицейские задержали мужчину, который угнал машину инспектора ДПС на улице Красных Текстильщиков. Возбуждено уголовное дело.

Инспектор ДПС нашел Renault, водитель которого припарковал его с нарушением ПДД. Автомобиль поместили на эвакуатор, но тут пришел водитель и, оттолкнув полицейского, сел за руль служебной машины, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 августа. Он догнал эвакуатор на Синопской набережной и сел в свою машину, которая все еще стояла на платформе. Петербуржца задержали и доставили в полицию.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по факту угона и применения насилия в отношении полицейского. Злоумышленнику грозит как минимум крупный штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкинском районе Петербурга полицейские гнались за похитителем продуктов.

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