Угонщика полицейской машины задержали в центре Петербурга

Мужчина догнал эвакуатор на машине ДПС и пересел в свой Logan. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Мужчина догнал эвакуатор на машине ДПС и пересел в свой Logan. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Мужчине не понравилось, что его машину эвакуировали и он решил его догнать.

Полицейские задержали мужчину, который угнал машину инспектора ДПС на улице Красных Текстильщиков. Возбуждено уголовное дело.

Инспектор ДПС нашел Renault, водитель которого припарковал его с нарушением ПДД. Автомобиль поместили на эвакуатор, но тут пришел водитель и, оттолкнув полицейского, сел за руль служебной машины, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 августа. Он догнал эвакуатор на Синопской набережной и сел в свою машину, которая все еще стояла на платформе. Петербуржца задержали и доставили в полицию.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по факту угона и применения насилия в отношении полицейского. Злоумышленнику грозит как минимум крупный штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкинском районе Петербурга полицейские гнались за похитителем продуктов.