В Пушкинском районе гнались за похитителем продуктов и машины

Автомобиль разыскивали с 26 июля.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что мужчина в поселке Ленсоветовский наведался в продуктовый магазин, откуда похитил товары. Он попытался скрыться с места происшествия на машине ИЖ 2126. Сотрудники правоохранительных органов отправились за ним в погоню – воришка, создавая аварийную ситуацию, пытался улизнуть от преследователей, но ничего не вышло.

Остановив автомобиль, полицейские поняли, что в нем находилась также девушка. Обоих задержали и отправили в отделение. Позже выяснилось, что ИЖ 2126 находится в розыске с конца июля текущего года.

«В отношении водителя составлены административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у 77-летнего петербуржца с карты похитили 345 тысяч рублей.