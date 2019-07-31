У 77-летнего петербуржца с карты похитили 345 тысяч рублей

Во вторник, 30 июля, в отделение полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга попустило заявление от 77-летнего пенсионера.

Мужчина сообщил сотрудникам полиции о том, что неизвестный злоумышленник совершил хищение его кошелька, в котором находились наличные денежные средства и банковская карточка.

В последствии неизвестным злоумышленником с карты потерпевшего были сняты денежные средства. Причиненный ущерб в общей сложности составил 345 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов по факту данного происшествия проводится проверка. Принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан водитель такси, который похитил часы у пассажира в Санкт-Петербурге.