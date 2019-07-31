Задержан таксист, похитивший часы у пассажира в Петербурге

Задержан таксист, похитивший часы у пассажира в Петербурге
Таксист задержан. Фото: Pixabay

Во вторник, 30 июля, сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 1995 года рождения, который работает водителем такси.

Задержанный провозил незнакомого ему ранее мужчину 1995 года рождения на автомобиле марки «Хундай Солярис», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На остановке обставленного транспорта у одного из жилых домов по улице Партизана Германа он применил к пассажиру физическую силу, в результате чего совершил открытое хищение наручных часов у потерпевшего.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать.

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