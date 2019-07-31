Во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать

Во вторник, 30 июля, в отделение полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступила информация об убийстве женщины 1940 года рождения.

В подъезде одного из домов, расположенного на улице Софийской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, был обнаружен труп пожилой женщины.

На теле убитой зафиксированное множество колото-резаных ранений на различных частях тела, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В квартире потерпевшей был задержан мужчина 1945 года рождения, который изобличен в том, что в ходе внезапной ссоре убил свою мать при помощи ножа.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан подозреваемый в убийстве блогерши, найденной в чемодане.