Во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать

Во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать
Мужчина убил мать в ходе ссоры. Фото: Pixabay

Во вторник, 30 июля, в отделение полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступила информация об убийстве женщины 1940 года рождения.

В подъезде одного из домов, расположенного на улице Софийской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, был обнаружен труп пожилой женщины.

На теле убитой зафиксированное множество колото-резаных ранений на различных частях тела, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В квартире потерпевшей был задержан мужчина 1945 года рождения, который изобличен в том, что в ходе внезапной ссоре убил свою мать при помощи ножа.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан подозреваемый в убийстве блогерши, найденной в чемодане.

задержание мать новости спб убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Солнечном обнесли дачный дом на 685 тысяч рублей
В России потребительскую корзину могут разделить по полу
Грабители зашли к петербуржцу за телевизором
Задержан таксист, похитивший часы у пассажира в Петербурге
У девушки украли кошелек в ресторане во Фрунзенском районе
Разбойник напал на дом 87-летней пенсионерки в Петербурге
Фоторадары вновь караулят автомобилистов в Выборге
Во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать