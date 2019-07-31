Задержан подозреваемый в убийстве блогерши, найденной в чемодане

Задержан подозреваемый в убийстве блогерши, найденной в чемодане
Тело убитой нашли в чемодане. Фото: Instagram

Сотрудниками правоохранительных органов в Москве был задержан мужчина, который подозревается в убийстве 24-летней девушки-блогера.

Тело молодой девушки было найдено 27 июля в квартире одного из домов по улице Пырьева на западе Москвы. На трупе были зафиксированы колото-резанные раны. Само тело убитой было спрятано в чемодан, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД России.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить местонахождение подозреваемого, где его позже и задержание. Им оказался мужчина 1986 года рождения. В скором времени с задержаны будут проведены допрос и следственные действия.

Девушка вела тревел-блог в Instagram, где у неё было более 90 тысяч подписчиков. По данным СМИ, фотографии она публиковала под ником katti_loves_life. Под последней фотографией множество скорбящих комментариев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна причина смерти белорусского блогера и его друга в коллекторе Санкт-Петербурга.

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