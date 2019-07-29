Стала известна причина смерти белорусского блогера и его друга в коллекторе Петербурга

Стала известна причина смерти белорусского блогера и его друга в коллекторе Петербурга
Фото: https://www.instagram.com/roadtofilm2016/?hl=ru

Выяснилось, что они погибли из-за нехватки кислорода – его было в два раза меньше нормы.

Об этом стало известно 28 июля, обо всем сообщает издание «Фонтанка». В коллекторе, где были найдены тела двух мужчин, сделали замеры воздуха. Основной причиной смерти блогера и его знакомого называют удушье, наступившее из-за отсутствия кислорода.

Напоминаем, что Павел Шпунтенков, автор YouTube-канала Road to film, и 33-летний Алексей Кулаков, работавший в ГУП «Горэлетротранс», спустились в коллектор у набережной реки Карповки в половину первого ночи 27 июля. Они хотели снять ролик, на поверхности их ждал знакомый. Блогер пообещал, что сделает контрольный звонок в четыре часа утра, но не объявился. Спустя некоторое время, мужчина вызвал спецслужбы, заподозрив что-то неладное, но было поздно.

На дне коллектора нашли два тела, которые вытащили только в 11 часов утра. Норма кислорода в колодце была ниже положенного на 12%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автор видеоблога Road to film погиб в канализационном коллекторе на Карповке.

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